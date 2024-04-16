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Уровень воды в реке Томи в районе Лагерного сада в Томске упал ещё на 33 см

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Уровень воды в реке Томи в районе парка «Лагерный сад» в городе Томске к вечеру упал ещё на 33 см. Об этом сообщается на сайте, посвящённом паводковой ситуации в Томской области.
Уровень воды в реке Томи в районе Лагерного сада в Томске упал ещё на 33 см
  • © 70.mchs.gov.ru

По данным портала, уровень воды в районе Лагерного сада вечером составил 794 см. Это на 33 см меньше утреннего показателя. Опасным же признан уровень 890 см. Также на 18 см снизился уровень воды в районе томского Речного вокзала. Он составляет 725 см при опасном уровне 750 см.

Ранее сообщалось о режиме чрезвычайной ситуации, который ввели в четырёх сельских поселениях Томской области из-за ситуации с паводком.

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