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На северо-востоке Москвы построят два новых корпуса по программе реновации

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На северо-востоке Москвы планируют построить два новых корпуса по программе реновации в 2025 году. В настоящее время идёт монтаж наружных стеновых панелей и строительство надземной части объектов, заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
На северо-востоке Москвы построят два новых корпуса по программе реновации

Об этом сообщает НСН.

На фасадах корпусов разместят декоративные корзины для кондиционеров, входные группы будут украшены витражами.

Всего предусмотрено 488 квартир, из них три приспособят для маломобильных жителей.

На нежилых первых этажах будут расположены объекты культурного, коммерческого и социального назначения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 75 проектах комплексного развития территорий, реализуемых в столице.

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