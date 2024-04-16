В Пермском крае проведут капремонт во всех стационарах до 2030 года

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время послания краевому заксобранию дал поручение ведомствам к 2030 году провести комплексный капитальный ремонт во всех больничных стационарах региона.

Об этом сообщает URA.RU.

Поставленные цели будут выполнять краевые Министерство здравоохранения совместно с Министерством строительства.

«Также необходимо благоустроить больничные дворы», — сообщается на сайте правительства края.

Махонин, в частности, отметил, что за последние четыре года в Прикамье был реализован 21 проект по строительству новых медицинских учреждений — поликлиник, лечебных корпусов и сельских врачебных амбулаторий, а также в медучреждения региона было поставлено более 8000 единиц нового оборудования.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что в столичной детской городской клинической больнице святого Владимира приступили к монтажу оборудования в новом корпусе.