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Глава МЧС: нынешнее половодье стало самым масштабным за последние десятилетия

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Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что нынешнее весеннее половодье стало самым масштабным за последние несколько десятилетий.
Глава МЧС: нынешнее половодье стало самым масштабным за последние десятилетия
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку. Особое внимание — маломобильным, пенсионерам, детям и одиноким гражданам», — сказал он.

Соответствующее заявление он сделал в процессе мониторинга работ по укреплению дамбы в Кургане на реке Тобол.

Куренков также отметил, что в нынешней непростой ситуации «все друг другу стараются помочь».

«Волонтёры, жители города и соседних регионов — все службы работают днём и ночью. По-другому в нашей стране и быть не может», — отметил глава МЧС.

Ранее Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с воздуха оценили оперативную обстановку в регионе.

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