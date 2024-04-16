Главы МЧС России и Курганской области с воздуха оценили оперативную обстановку

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с воздуха оценили оперативную обстановку в регионе.

Об этом сообщило МЧС России в своём Telegram-канале.

Отмечается продолжение роста уровня воды в реке Тобол. Подтоплен один жилой дом. Благодаря укреплению дамбы в селе Глядянском удалось предотвратить затопление 650 жилых домов с населением свыше 1 тыс. человек.

«В наиболее сложные районы заблаговременно были переброшены дополнительные группировки спасателей», — отметил Александр Куренков.

Ранее уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 3 см и достиг 745 см.