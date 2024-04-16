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Патрушев: организаторы теракта в «Крокусе» понесут заслуженное наказание

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Архангельске заявил, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области понесут заслуженное наказание.
Патрушев: организаторы теракта в «Крокусе» понесут заслуженное наказание
  • РИА Новости

«Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица... понесут заслуженное наказание», — цитирует его ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что наказание настигнет всех виновных, где бы они ни прятались и «как бы ни пытались запутать следы преступления».

Ранее Патрушев заявил, что следователи Следственного комитета подтвердили и процессуально закрепили связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами.

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