Патрушев: организаторы теракта в «Крокусе» понесут заслуженное наказание
- РИА Новости
«Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица... понесут заслуженное наказание», — цитирует его ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что наказание настигнет всех виновных, где бы они ни прятались и «как бы ни пытались запутать следы преступления».
Ранее Патрушев заявил, что следователи Следственного комитета подтвердили и процессуально закрепили связь непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» с украинскими националистами.