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Мэрия: вода в реке Урал в Оренбурге каждый час снижается на один сантиметр

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Вода в реке Урал в Оренбурге снижается каждый час на один сантиметр, заявил первый замглавы города Алексей Кудинов.
Мэрия: вода в реке Урал в Оренбурге каждый час снижается на один сантиметр
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, паводковая ситуация в Оренбурге остаётся напряжённой.

«Вода в реке Урал снижается каждый час на около одного сантиметра», — сказал Кудинов.

Он добавил, что улицу Уральскую, временно закрытую из-за затопления, открыли для движения транспорта.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с воздуха оценили оперативную обстановку в регионе.

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