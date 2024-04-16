Мэрия: вода в реке Урал в Оренбурге каждый час снижается на один сантиметр

Вода в реке Урал в Оренбурге снижается каждый час на один сантиметр, заявил первый замглавы города Алексей Кудинов.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, паводковая ситуация в Оренбурге остаётся напряжённой.

«Вода в реке Урал снижается каждый час на около одного сантиметра», — сказал Кудинов.

Он добавил, что улицу Уральскую, временно закрытую из-за затопления, открыли для движения транспорта.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с воздуха оценили оперативную обстановку в регионе.