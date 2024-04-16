Мэрия: вода в реке Урал в Оренбурге каждый час снижается на один сантиметр
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, паводковая ситуация в Оренбурге остаётся напряжённой.
«Вода в реке Урал снижается каждый час на около одного сантиметра», — сказал Кудинов.
Он добавил, что улицу Уральскую, временно закрытую из-за затопления, открыли для движения транспорта.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с воздуха оценили оперативную обстановку в регионе.