В Ставропольском крае засеяли яровыми более 530 тысяч гектаров

В Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края заявили о засеве 538 тыс. га площадей яровыми культурами.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу ведомства Ларису Гуськову.

Как отметила чиновник, благодаря хорошей погоде темпы посевной кампании превышены на 66,3% от намеченного плана.

«Аграрии приступили к проведению защитных мероприятий, завершили первую азотную подкормку и начали химпрополку и фунгицидную обработку», — сказала Гуськова.

Ранее сообщалось, что в Московской области начался приём заявок на получение субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции.