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В Ставропольском крае засеяли яровыми более 530 тысяч гектаров

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В Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края заявили о засеве 538 тыс. га площадей яровыми культурами.
В Ставропольском крае засеяли яровыми более 530 тысяч гектаров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу ведомства Ларису Гуськову.

Как отметила чиновник, благодаря хорошей погоде темпы посевной кампании превышены на 66,3% от намеченного плана.

«Аграрии приступили к проведению защитных мероприятий, завершили первую азотную подкормку и начали химпрополку и фунгицидную обработку», — сказала Гуськова.

Ранее сообщалось, что в Московской области начался приём заявок на получение субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции.

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