В Ставропольском крае засеяли яровыми более 530 тысяч гектаров
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу ведомства Ларису Гуськову.
Как отметила чиновник, благодаря хорошей погоде темпы посевной кампании превышены на 66,3% от намеченного плана.
«Аграрии приступили к проведению защитных мероприятий, завершили первую азотную подкормку и начали химпрополку и фунгицидную обработку», — сказала Гуськова.
Ранее сообщалось, что в Московской области начался приём заявок на получение субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции.