В Подмосковье начали принимать заявки на получение фермерских субсидий
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное правительство.
Как отметил заместитель председателя областного кабмина Владислав Мурашов, из федерального и регионального бюджетов планируется предоставить около 30 субсидий.
Данная государственная поддержка позволит снизить убытки аграриев при низком урожае.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области состоится более 160 тематических ярмарок в апреле. На них будут представлены фермерские продукты, одежда, сувениры и другие товары.