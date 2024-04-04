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В Подмосковье начали принимать заявки на получение фермерских субсидий

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В Московской области начался приём заявок на получение субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции.
В Подмосковье начали принимать заявки на получение фермерских субсидий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное правительство.

Как отметил заместитель председателя областного кабмина Владислав Мурашов, из федерального и регионального бюджетов планируется предоставить около 30 субсидий.

Данная государственная поддержка позволит снизить убытки аграриев при низком урожае.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области состоится более 160 тематических ярмарок в апреле. На них будут представлены фермерские продукты, одежда, сувениры и другие товары.

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