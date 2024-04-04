В Подмосковье начали принимать заявки на получение фермерских субсидий

В Московской области начался приём заявок на получение субсидий для производителей сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное правительство.

Как отметил заместитель председателя областного кабмина Владислав Мурашов, из федерального и регионального бюджетов планируется предоставить около 30 субсидий.

Данная государственная поддержка позволит снизить убытки аграриев при низком урожае.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области состоится более 160 тематических ярмарок в апреле. На них будут представлены фермерские продукты, одежда, сувениры и другие товары.