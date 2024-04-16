В Лужниках 21 апреля пройдут соревнования по триатлону

В Лужниках 21 апреля состоится фестиваль спорта. Ожидается более 2000 участников. Запланированы женский и детские забеги, триатлонные гонки на дистанции 1/8.

Участники гонки на дистанции 1/8 в рамках соревнований «Лига триатлона & Ironstar Москва Лужники — 2024» поэтапно преодолеют 380 м плавания, 20,5 км во время велогонки и 5 км в рамках забега.

«Мы рады вновь встретиться с любителями спорта на открытии сезона триатлона, который обещает быть насыщенным в этом году. Участников ждут новые локации и новые возможности. Старт в Москве — отличный шанс попробовать себя в триатлоне, а также провести спортивные выходные с семьёй», — заявил гендиректор Ironstar Владимир Шейкин.

Дистанция женского забега составит 5 км. Дети, в зависимости от возраста, пробегут дистанции 500 и 1000 м.

Ранее глава оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге поделился мнением об уровне загрязнения воды в Сене, где пройдут соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года.