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Патрушев назвал причины усугубления ЧС в Оренбургской и Курганской областях

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Архангельске заявил, что ЧС с паводками в Оренбургской и Курганской областях спровоцированы недостатками в прогнозировании и реагировании на угрозы.
Патрушев назвал причины усугубления ЧС в Оренбургской и Курганской областях
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Патрушев отметил, что схожие проблемы есть на северо-западе России.

«Недостаточное внимание к этой работе может привести к серьёзным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях», — предупредил секретарь Совета безопасности России.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с воздуха оценили оперативную обстановку в регионе.

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