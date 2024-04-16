Патрушев назвал причины усугубления ЧС в Оренбургской и Курганской областях

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания в Архангельске заявил, что ЧС с паводками в Оренбургской и Курганской областях спровоцированы недостатками в прогнозировании и реагировании на угрозы.

Об этом пишет РИА Новости.

Патрушев отметил, что схожие проблемы есть на северо-западе России.

«Недостаточное внимание к этой работе может привести к серьёзным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях», — предупредил секретарь Совета безопасности России.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с воздуха оценили оперативную обстановку в регионе.