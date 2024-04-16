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На ВДНХ очередной спортивный сезон стартует в апреле

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На ВДНХ очередной сезон работы спортивных клубов, тренировок и соревнований начнётся в апреле.
На ВДНХ очередной спортивный сезон стартует в апреле

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Заммэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что в прошлом году в тематических мероприятиях и соревнованиях на ВДНХ приняли участие около 80 тыс. человек.

«Спортивные состязания на свежем воздухе проводятся в поддержку нацпроекта «Демография» и федерального подпроекта «Спорт — норма жизни», — отметила вице-мэр.

Среди таких клубов — беговое объединение «5 вёрст на ВДНХ», «Оздоровительный цигун», секции по мини-футболу, стритболу, баскетболу, настольному теннису, армрестлингу и др.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы начался беговой сезон.

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