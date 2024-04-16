Памфилова: недоброжелатели России на выборах президента пытались ударить по явке

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что недоброжелатели России на выборах президента пытались ударить по явке.

Как она сказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, недоброжелатели хотели ударить по явке из-за понимания того, какие могут быть итоги голосования.

«Мы же создали беспрецедентно прозрачную, открытую систему, она очень устойчивая. Она всем показывает, что на самом деле происходит. Сейчас всё сложнее и сложнее врать, делать фейки», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Памфилова вручила российскому лидеру Владимиру Путину удостоверение президента России.