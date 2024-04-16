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Памфилова: недоброжелатели России на выборах президента пытались ударить по явке

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что недоброжелатели России на выборах президента пытались ударить по явке.

Как она сказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным, недоброжелатели хотели ударить по явке из-за понимания того, какие могут быть итоги голосования.

«Мы же создали беспрецедентно прозрачную, открытую систему, она очень устойчивая. Она всем показывает, что на самом деле происходит. Сейчас всё сложнее и сложнее врать, делать фейки», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Памфилова вручила российскому лидеру Владимиру Путину удостоверение президента России.

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