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Глава ЦИК России Памфилова вручила Путину удостоверение президента

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова вручила российскому лидеру Владимиру Путину удостоверение президента России.

В ходе вручения Путин поблагодарил Памфилову и её коллег за работу на выборах, отметив сложность проведения голосования в нынешних условиях.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой.

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