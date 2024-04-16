Глава ЦИК России Памфилова вручила Путину удостоверение президента

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова вручила российскому лидеру Владимиру Путину удостоверение президента России.

В ходе вручения Путин поблагодарил Памфилову и её коллег за работу на выборах, отметив сложность проведения голосования в нынешних условиях.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина с Памфиловой.