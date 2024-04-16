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Патрушев призвал пресекать попытки формирования мигрантами «этнических анклавов»

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал пресекать попытки формирования мигрантами «этнических анклавов» в стране.
Патрушев призвал пресекать попытки формирования мигрантами «этнических анклавов»
  • globallookpress.com

Об этом он сказал во время выступления в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.

По его словам, это крайне актуальный вопрос, учитывая многочисленные нарушения в миграционной сфере, а также угрозы проникновения на территорию округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев лиц, причастных к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности.

«Прошу усилить работу по противодействию нелегальной миграции, пресекать попытки формирования этнических анклавов», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он заявил о необходимости активизировать усилия в борьбе с незаконной трудовой деятельностью иностранных граждан, а также своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению противоправных действий.

Ранее Патрушев заявил, что в России активизируется диверсионно-террористическая деятельность ВСУ.

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