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Специалист Гулевич рассказал о действиях при установке фейкового приложения банка

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Директор центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич рассказал, что стоит предпринять, если по ошибке установили поддельное приложение банка.
Специалист Гулевич рассказал о действиях при установке фейкового приложения банка
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Pereira

Вместе с неоригинальным приложением на телефон могут быть загружены фоновые трекеры, перехватывающие конфиденциальные данные, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Специалист рекомендовал в первую очередь удалить это приложение и заблокировать счета в банке.

Затем сбросить телефон до заводских настроек и переустановить все приложения, заключил Гулевич.

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