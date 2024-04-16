Специалист Гулевич рассказал о действиях при установке фейкового приложения банка
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Вместе с неоригинальным приложением на телефон могут быть загружены фоновые трекеры, перехватывающие конфиденциальные данные, заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Специалист рекомендовал в первую очередь удалить это приложение и заблокировать счета в банке.
Затем сбросить телефон до заводских настроек и переустановить все приложения, заключил Гулевич.
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