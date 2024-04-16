Пятая часть россиян от 45 до 65 лет хотели бы овладеть новой профессией

Финансовый университет при правительстве России провёл исследование совместно с компанией «Ингосстрах», в ходе которого выяснилось, что пятая часть россиян в возрасте от 45 до 65 лет (более 19%) готовы освоить новую профессию.

Об этом пишет «Российская газета».

Больше всего таких респондентов в Кемерове (27%), Санкт-Петербурге (26%), Новокузнецке (25%) и Рязани (23%), а также в Москве, Ижевске, Новосибирске, Оренбурге, Саратове, Томске, Уфе и Хабаровске (по 22%).

Желание попробовать себя в новой сфере деятельности высказали 21% женщин и 18% мужчин.

При этом 45,3% респондентов отметили, что повышают квалификацию на рабочем месте, 18,4% посещают очные курсы и тренинги, 18,7% занимаются самообразованием, 18,4% обучаются в офлайн-формате, а 15,1% осваивают курсы в интернете.

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.