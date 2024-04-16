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Губернатор Шумков заявил о неверии курганцев в серьёзность затопления

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Курганский губернатор Вадим Шумков объяснил, что жители региона отказываются эвакуироваться с подтопленных территорий, так как не верят в серьёзность угрозы.
Губернатор Шумков заявил о неверии курганцев в серьёзность затопления
  • © 45.mchs.gov.ru

Об этом Шумков написал в своём Telegram-канале.

Губернатор до этого говорил, что дополнительно к собственным водам реки Тобол и стекающим в него вешним водам идёт более 1 млрд 300 млн куб. м воды из Казахстана. В связи с этим Шумков призвал увозить родственников и соседей из опасной зоны.

«Земляки. Не нужно уповать на авось и на то, что заливало и в прежние годы и всё обходилось. Это не просто паводок, это реальная угроза!» — заявил глава региона.

Ранее уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 3 см и достиг 745 см.

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