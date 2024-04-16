Межмуниципальный режим ЧС введён в Бурятии из-за паводковой обстановки
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«В связи с осложнением паводковой ситуации ввели сегодня межмуниципальный режим ЧС в городе Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах», — написал он в своём Telegram.
По его словам, в настоящий момент в регионе подтоплено порядка 600 приусадебных участков, а также ряд жилых домов с выходом воды выше уровня пола.
Он отметил, что в Иволгинском районе начала работать комиссия по оценке ущерба.
Также Цыденов добавил, что продолжаются работы по подрыву льда и очистке русла реки.
«Сегодня у нас три затора: в районе Вахмистрово, Ошурково и Еловка-Татаурово. Там, где произвели подрывы, движение льда уже началось, есть снижение уровня, но требуются дополнительные работы», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Иволгинском районе Бурятии 11 домов попали в зону подтопления.