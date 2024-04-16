Российские самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на 2,2 млрд рублей

В России общий объём закупок компаний с государственным участием у самозанятых превысил 2,2 млрд рублей по итогам I квартала 2024 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель увеличился на 160%, а число контрагентов из числа самозанятых увеличилось в полтора раза и достигло почти 2,9 тыс., пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Корпорации МСП.

Всего с 2019 года по I квартал 2024-го заказчики заключили договоры закупок с почти 14 тыс. самозанятых, их общая сумма превысила 14,7 млрд рублей.

Наибольший прирост объёма закупок у самозанятых наблюдался в Курской области, Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице по состоянию на 1 марта 2024 года число самозанятых достигло 1,6 млн.