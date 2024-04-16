В Москве нарастили выпуск медицинского оборудования на 66% в 2023 году

В Москве более 200 предприятий специализируются на выпуске лекарств и медицинских изделий. По итогам прошлого года выпуск медицинских инструментов и оборудования вырос более чем на 66%, хирургических материалов — на 25%, диагностических реагентов — на 1,3%.

Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, пишет сайт kp.ru.

Так, например, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компания «Сканер» поставила в городские поликлиники и больницы более 920 единиц аппаратов УЗИ по итогам 2023 года. Это на 72% больше, чем годом ранее.

Другой резидент ОЭЗ — предприятие «ТЗМОИ» — обеспечил выпуск новинок в линейке паровых стерилизаторов для обеззараживания медицинских изделий.

Ранее НСН сообщала, что компания — производитель заливочных машин высокого давления из Москвы в 2023 году увеличила объёмы производства на 36% по сравнению с показателями предыдущего года, выпустив на рынок 50 соответствующих технических средств.