Гостиничный бизнес Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
- Gettyimages.ru
Об этом информирует НСН.
Багреева уточнила, что это, в частности, апарт-отели YE'S, отели сети Cosmos и отели «Шератон» и «Метрополь».
Туризм был включён в число отраслей по нацпроекту в октябре 2023 года. В нём могут принять участие региональные представители, которые за свой счёт реализуют мероприятия нацпроекта.
Кроме того, в марте 2024 года для отрасли смягчили один из критериев для участия в нацпроекте. Теперь минимальный годовой размер выручки должен составлять 180 млн рублей, а не 400 млн, как ранее. Этому требованию отвечают свыше 360 столичных туристических компаний, добавила Багреева.
Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что к нацпроекту «Производительность труда» с начала 2024 года присоединились ещё 30 региональных компаний.