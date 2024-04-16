RT в Telegram
Подпишись

Гостиничный бизнес Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Короткая ссылка
Министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что участниками нацпроекта «Производительность труда» стали девять столичных компаний туристической сферы.
Гостиничный бизнес Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Багреева уточнила, что это, в частности, апарт-отели YE'S, отели сети Cosmos и отели «Шератон» и «Метрополь».

Туризм был включён в число отраслей по нацпроекту в октябре 2023 года. В нём могут принять участие региональные представители, которые за свой счёт реализуют мероприятия нацпроекта.

Кроме того, в марте 2024 года для отрасли смягчили один из критериев для участия в нацпроекте. Теперь минимальный годовой размер выручки должен составлять 180 млн рублей, а не 400 млн, как ранее. Этому требованию отвечают свыше 360 столичных туристических компаний, добавила Багреева.

Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что к нацпроекту «Производительность труда» с начала 2024 года присоединились ещё 30 региональных компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить