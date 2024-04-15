Более 40% российских студентов используют ИИ в учёбе

Согласно новому исследованию, 43% российских студентов используют искусственный интеллект (ИИ) в учёбе, а 30% хотя бы слышали о таких возможностях.

Об этом сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на онлайн-кампус НИУ ВШЭ.

Также выяснилось, что 52% респондентов готовы передать ИИ подготовку материалов, но проверить их всё равно должен преподаватель-человек.

Как считают студенты, нейросети помогут искать источники и данные для курсовых и лабораторных работ (31%), верстать и обрабатывать изображения (28%), помогать в решении учебных задач (24%).

Готовы воспользоваться ИИ для подготовки докладов 56% опрошенных.

Ранее сообщалось, что в школах Ямала будут изучать искусственный интеллект.