В дневник МЭШ добавят возможность записаться в городские кружки и секции

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в электронном дневнике Московской электронной школы (МЭШ) появится онлайн-запись в секции и кружки дополнительного образования.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В Москве созданы все условия для максимально эффективного и системного развития потенциала детей, в том числе работают кружки и секции дополнительного образования», — сказала Ракова.

По её словам, в городе проводят занятия по разным направлениям.

«Есть традиционные дисциплины, например изучение языков, робототехника, программирование, живопись, театральное искусство», — добавила она.

Ранее НСН сообщала, что в дневник МЭШ добавили данные о планируемых контрольных работах.