В дневник МЭШ добавят возможность записаться в городские кружки и секции
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В Москве созданы все условия для максимально эффективного и системного развития потенциала детей, в том числе работают кружки и секции дополнительного образования», — сказала Ракова.
По её словам, в городе проводят занятия по разным направлениям.
«Есть традиционные дисциплины, например изучение языков, робототехника, программирование, живопись, театральное искусство», — добавила она.
Ранее НСН сообщала, что в дневник МЭШ добавили данные о планируемых контрольных работах.