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В дневник МЭШ добавят возможность записаться в городские кружки и секции

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в электронном дневнике Московской электронной школы (МЭШ) появится онлайн-запись в секции и кружки дополнительного образования.
В дневник МЭШ добавят возможность записаться в городские кружки и секции
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В Москве созданы все условия для максимально эффективного и системного развития потенциала детей, в том числе работают кружки и секции дополнительного образования», — сказала Ракова.

По её словам, в городе проводят занятия по разным направлениям.

«Есть традиционные дисциплины, например изучение языков, робототехника, программирование, живопись, театральное искусство», — добавила она.

Ранее НСН сообщала, что в дневник МЭШ добавили данные о планируемых контрольных работах.

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