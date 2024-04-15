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В Москве стали прибыльными более 10 тысяч средних и крупных компаний в 2023 году

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Суммарная прибыль более 10 тыс. средних и крупных столичных компаний, показавших положительный финансовый результат в 2023 году, превысила 12 трлн рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве стали прибыльными более 10 тысяч средних и крупных компаний в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«По итогам 2023 года прибыльными стали свыше 10 тыс. предприятий, или почти 73% крупных и средних компаний столицы. Они получили более 12 трлн рублей, что на 37% превышает результат 2022 года. Почти 20% от этой суммы, или около 2,4 трлн рублей, обеспечили обрабатывающие производства», — сказал Ефимов.

Прибыль крупных и средних торговых предприятий достигла примерно 2 трлн рублей, а компании финансового сектора заработали 1,7 трлн.

Ранее сообщалось, что московское предприятие, специализирующееся на производстве банкоматов, планирует увеличить выпуск продукции на 12% в 2024 году.

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