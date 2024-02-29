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Московский производитель банкоматов нарастит выпуск продукции на 12%

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Московское предприятие, специализирующееся на производстве банкоматов, планирует увеличить выпуск продукции на 12% в 2024 году.
Московский производитель банкоматов нарастит выпуск продукции на 12%
  • РИА Новости

Речь о предприятии «САГА Технологии», пишет сайт kp.ru.

«Столичный производитель банкоматов в 2022 году получил патент на разработку банкомата с рециркуляцией денег, который в этом же году был внесён в реестр отечественного оборудования Минпромторга России. Уже в 2023 разработка получила сертификацию Центробанка России», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он также отметил, что в прошлом году компания запустила конвейерную сборку банкоматов, что позволит ежемесячно выпускать более 300 устройств, ежегодные объёмы производства увеличатся на 12%.

Среди преимуществ таких банкоматов — полная адаптация к работе с банкнотами Банка России нового образца, компактный размер, антивандальные характеристики.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий столицы показали прибыль по итогам первых трёх кварталов прошлого года.

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