РИА Новости: в Москве в квартире нашли мёртвым сына экс-генпрокурора Степанкова
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Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.
«Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы», — сказал собеседник.
Как указал источник, согласно предварительной информации, смерть не носит криминального характера.
По факту обнаружения тела проводят проверку.
Как пишет агентство, Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991—1993 годах.
Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области было найдено тело 26-летнего мужчины, пропавшего 1 января 2024 года.