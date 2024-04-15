РИА Новости: в Москве в квартире нашли мёртвым сына экс-генпрокурора Степанкова

В квартире в центре Москвы нашли мёртвым сына бывшего генпрокурора России Валентина Степанкова.

Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

«Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы», — сказал собеседник.

Как указал источник, согласно предварительной информации, смерть не носит криминального характера.

По факту обнаружения тела проводят проверку.

Как пишет агентство, Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991—1993 годах.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области было найдено тело 26-летнего мужчины, пропавшего 1 января 2024 года.