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РИА Новости: в Москве в квартире нашли мёртвым сына экс-генпрокурора Степанкова

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В квартире в центре Москвы нашли мёртвым сына бывшего генпрокурора России Валентина Степанкова.
РИА Новости: в Москве в квартире нашли мёртвым сына экс-генпрокурора Степанкова
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

«Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы», — сказал собеседник.

Как указал источник, согласно предварительной информации, смерть не носит криминального характера.

По факту обнаружения тела проводят проверку.

Как пишет агентство, Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991—1993 годах.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области было найдено тело 26-летнего мужчины, пропавшего 1 января 2024 года.

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