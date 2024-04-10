В Нижнем Тагиле найден труп пропавшего 1 января молодого мужчины
- РИА Новости
Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила областного следственного комитета проводит проверку, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.
«Следователем СКР проведены осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу», — прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
Владислав Корчемкин ушёл из дома 1 января. Его мобильный телефон оказался недоступен.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, инцидент не связан с криминалом.
«Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — отметил он.
Ранее в Зимовниковском районе Ростовской области обнаружили тела двух пропавших мужчин с признаками насильственной смерти.