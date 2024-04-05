Двух пропавших в Ростовской области мужчин нашли убитыми
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале СУ СК по Ростовской области.
По его данным, 2 апреля двое мужчин 1983 и 1971 годов рождения уехали с работы и домой не вернулись. Их родственники обратились в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).
Для дальнейшего расследования оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.