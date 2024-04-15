RT в Telegram
Подпишись

Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим калининградцам

Короткая ссылка
2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы на приговор восьми дезертировавшим из зоны военной спецоперации калининградцам.
Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим калининградцам
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом суд утвердил приговор восьми мобилизованным калининградцам. За дезертирство они получили от шести до семи лет колонии.

Согласно материалам дела, фигуранты были призваны, проходили обучение и получали положенные мобилизованным денежные выплаты.

Когда командир подразделения объявил о передислокации мобилизованных в зону непосредственных боевых действий, они, проявив малодушие, самовольно оставили место службы.

Дезертиры попытались отправиться домой, но в итоге сдались полиции в Подмосковье.

В августе 2023 года сообщалось, что солдаты ВСУ из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить