Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим калининградцам

2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы на приговор восьми дезертировавшим из зоны военной спецоперации калининградцам.

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом суд утвердил приговор восьми мобилизованным калининградцам. За дезертирство они получили от шести до семи лет колонии.

Согласно материалам дела, фигуранты были призваны, проходили обучение и получали положенные мобилизованным денежные выплаты.

Когда командир подразделения объявил о передислокации мобилизованных в зону непосредственных боевых действий, они, проявив малодушие, самовольно оставили место службы.

Дезертиры попытались отправиться домой, но в итоге сдались полиции в Подмосковье.

В августе 2023 года сообщалось, что солдаты ВСУ из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца.