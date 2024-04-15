«Автодор» повысил максимальную скорость на участках трасс М-11 и М-4

«Автодор» повысил скоростной режим на участках трасс М-11 «Нева» и М-4 «Дон» до 130 и 110 км/ч.

Об этом говорится в сообщении госкомпании.

На М-11 с 110 до 130 км/ч увеличена максимальная скорость на участках дороги от Солнечногорска Московской области до деревни Воскресенское Тверской области. Также скоростной режим повысили от села Медное Тверской области до Санкт-Петербурга.

На М-4 скорость с 90 до 110 км/ч увеличили на обходе Ефремова Тульской области и на участке от Батайска до села Самарского Ростовской области.

Ранее в «Автодоре» заявили о планах открыть движение по обходу Твери в июле.