RT в Telegram
Подпишись

В «Автодоре» заявили о планах открыть движение по обходу Твери в июле

Короткая ссылка
Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что летом текущего года планируется полностью открыть движение по обходу Твери на трассе М-11 общей протяжённостью 62,4 км.

«В конце прошлого года открыли движение по первому пусковому комплексу обхода, по 33,8 км от села Медное до Бежецкого шоссе. Полностью открыть движение планируем 17 июля», — рассказал Петушенко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что открытие этого участка даст импульс развитию Тверской области. В частности, автомобилисты получат возможность проехать от Санкт-Петербурга до Казани без светофоров и пересечений в одном уровне.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить