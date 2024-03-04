В «Автодоре» заявили о планах открыть движение по обходу Твери в июле

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что летом текущего года планируется полностью открыть движение по обходу Твери на трассе М-11 общей протяжённостью 62,4 км.

«В конце прошлого года открыли движение по первому пусковому комплексу обхода, по 33,8 км от села Медное до Бежецкого шоссе. Полностью открыть движение планируем 17 июля», — рассказал Петушенко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что открытие этого участка даст импульс развитию Тверской области. В частности, автомобилисты получат возможность проехать от Санкт-Петербурга до Казани без светофоров и пересечений в одном уровне.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.