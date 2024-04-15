Московская Система-112 обработала 2 млн вызовов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
«На сегодняшний день Система-112 является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы», — сказал Бирюков.
Он также отметил, что в половине случаев потребовалась помощь экстренных служб. Остальные звонки были консультативными.
В 2023 году специалисты системы приняли более 6,2 млн вызовов.
Ранее Пётр Бирюков сообщил, что в Москве на летний режим работы переведены уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка.