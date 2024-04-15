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Московская Система-112 обработала 2 млн вызовов с начала года

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Московская Система-112 в первом квартале 2024 года обработала более 2 млн вызовов, заявил заммэра Пётр Бирюков.
Московская Система-112 обработала 2 млн вызовов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«На сегодняшний день Система-112 является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы», — сказал Бирюков.

Он также отметил, что в половине случаев потребовалась помощь экстренных служб. Остальные звонки были консультативными.

В 2023 году специалисты системы приняли более 6,2 млн вызовов.

Ранее Пётр Бирюков сообщил, что в Москве на летний режим работы переведены уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка.

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