Пассажиры «Аэрофлота» и «России» смогут провозить питомцев на соседнем кресле

Пассажиры авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» смогут провозить домашних питомцев на соседнем пассажирском кресле.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что данная услуга действовала с декабря в качестве теста и показала свою востребованность, в результате чего авиакомпании решили оставить её на постоянной основе.

Воспользоваться услугой можно будет при условии перевозки одного контейнера с питомцем весом не более 15 кг.

Оплата за дополнительное место идёт по тарифу взрослого пассажира.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с инициативой смягчить правила перевозки животных в самолётах.