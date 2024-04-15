Пассажиры «Аэрофлота» и «России» смогут провозить питомцев на соседнем кресле
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что данная услуга действовала с декабря в качестве теста и показала свою востребованность, в результате чего авиакомпании решили оставить её на постоянной основе.
Воспользоваться услугой можно будет при условии перевозки одного контейнера с питомцем весом не более 15 кг.
Оплата за дополнительное место идёт по тарифу взрослого пассажира.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с инициативой смягчить правила перевозки животных в самолётах.