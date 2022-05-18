Депутат Бурматов поднял вопрос о смягчении правил перевозки животных в самолётах
- РИА Новости
Об этом пишет «Парламентская газета».
«Мог бы быть документ, который устанавливает рамочные требования, скажем, что в салоне воздушного судна должно быть разрешено перевозить животных как минимум до десяти килограммов, а остальное — на усмотрение авиакомпании, можно и больше», — заявил Бурматов.
Со своим предложением депутат выступил на фоне истории с пассажиркой рейса «Аэрофлота» Челябинск — Москва.
Женщина сдала в багаж свою собаку, а по прибытии обнаружила питомца без признаков жизни.
В феврале сообщалось, что Бурматов высказался об идее штрафов за неправильное обращение с животными.