Депутат Бурматов поднял вопрос о смягчении правил перевозки животных в самолётах

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил с инициативой смягчить правила перевозки животных в самолётах. С просьбой подготовить соответствующий документ он обратится в том числе в Минтранс и Росавиацию.
Депутат Бурматов поднял вопрос о смягчении правил перевозки животных в самолётах
  • РИА Новости

Об этом пишет «Парламентская газета».

«Мог бы быть документ, который устанавливает рамочные требования, скажем, что в салоне воздушного судна должно быть разрешено перевозить животных как минимум до десяти килограммов, а остальное — на усмотрение авиакомпании, можно и больше», — заявил Бурматов.

Со своим предложением депутат выступил на фоне истории с пассажиркой рейса «Аэрофлота» Челябинск — Москва.

Женщина сдала в багаж свою собаку, а по прибытии обнаружила питомца без признаков жизни.

В феврале сообщалось, что Бурматов высказался об идее штрафов за неправильное обращение с животными.

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