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Почти 240 млн рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области

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Власти Оренбургской области выплатили порядка 240 млн рублей жителям региона, пострадавшим от подтоплений, вызванных паводком.
Почти 240 млн рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, всего от пострадавших жителей Оренбургской области принято почти 293 тыс. заявлений.

«11 565 человек получили единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей на общую сумму 231 млн 300 тыс. рублей», — сказал собеседник.

Он добавил, что финансовые средства из-за утраты имущества первой необходимости получили 154 человека. Им было выделено в общей сложности 8 млн 250 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вновь отправился в Оренбургскую область для контроля ситуации вокруг паводка.

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