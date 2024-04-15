Почти 240 млн рублей выплачено пострадавшим от паводка в Оренбургской области
- РИА Новости
Как сообщили ТАСС в оперативных службах, всего от пострадавших жителей Оренбургской области принято почти 293 тыс. заявлений.
«11 565 человек получили единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей на общую сумму 231 млн 300 тыс. рублей», — сказал собеседник.
Он добавил, что финансовые средства из-за утраты имущества первой необходимости получили 154 человека. Им было выделено в общей сложности 8 млн 250 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вновь отправился в Оренбургскую область для контроля ситуации вокруг паводка.