В столице откроют ещё несколько магазинов «Сделано в Москве» до конца года
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«В начале февраля открыт флагманский магазин проекта на территории инновационного кластера «Ломоносов». До конца года в Москве планируется запустить ещё несколько фирменных торговых площадок», — написал Собянин.
Проект «Сделано в Москве» предоставляет бизнесменам бесплатные инструменты продвижения.
В настоящее время участниками проекта являются 5478 столичных предпринимателей.
В I квартале 2024 года они заработали более 78 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве инвесторы построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.