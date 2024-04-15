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В столице откроют ещё несколько магазинов «Сделано в Москве» до конца года

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что до конца года в городе откроют ещё несколько магазинов «Сделано в Москве».
В столице откроют ещё несколько магазинов «Сделано в Москве» до конца года

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В начале февраля открыт флагманский магазин проекта на территории инновационного кластера «Ломоносов». До конца года в Москве планируется запустить ещё несколько фирменных торговых площадок», — написал Собянин.

Проект «Сделано в Москве» предоставляет бизнесменам бесплатные инструменты продвижения.

В настоящее время участниками проекта являются 5478 столичных предпринимателей.

В I квартале 2024 года они заработали более 78 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве инвесторы построят три коммерческих объекта на севере, юго-западе и в ТиНАО.

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