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В России число подтопленных паводком жилых домов превысило 15 600

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Число подтопленных из-за паводка жилых домов в России превысило 15,6 тыс.
В России число подтопленных паводком жилых домов превысило 15 600
  • globallookpress.com
  • © Sergey Nikiforov/news.ru

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«На утро 15 апреля в 193 населённых пунктах России в 33 регионах в результате весеннего паводка подтоплены 15 641 жилой дом, 27 993 приусадебных участка», — сказал собеседник.

Уточняется, что за прошедшие сутки число затопленных домов увеличилось на 3109, а приусадебных участков — на 4013.

Ранее в МЧС Томской области заявили, что уровень воды в реке Томи в Томске может превысить опасную отметку 15—17 апреля.

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