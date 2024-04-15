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СК: в Приморье поезд насмерть сбил мотоциклиста

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В Приморском крае поезд насмерть сбил мотоциклиста, выехавшего на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы Восточного МСУТ СК России.

По данным ведомства, локомотивной бригадой грузового поезда было применено экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния столкновения избежать не удалось.

«В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте», — говорится в сообщении.

На данный момент проводится доследственная проверка.

Ранее человек погиб в результате ДТП с поездом на ж/д переезде в Бурятии.

Также поезд столкнулся с автомобилем в Забайкалье.

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