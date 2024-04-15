РБК: часть здания отеля Four Seasons у Кремля потребовали передать государству

Часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве, принадлежащие экс-владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, намерены изъять в доход государства.

Об этом информирует РБК.

«Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля», — говорится в публикации.

По данным издания, ограничения затронули и часть площадей пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Moscow, расположенного в том же здании, что и галерея.

Отмечается, что речь идёт минимум о 34,7 тыс. кв. м, собственником которых выступает компания ООО «Форси».

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о планируемых поступлениях в бюджет в 2024 году от приватизации государственного имущества.