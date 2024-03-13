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Силуанов рассказал о планируемых поступлениях в бюджет от приватизации

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Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о планируемых поступлениях в бюджет в 2024 году от приватизации государственного имущества.
Силуанов рассказал о планируемых поступлениях в бюджет от приватизации
  • РИА Новости

Как он отметил, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества, соответствующие сделки в этом году должны принести не менее 100 млрд рублей.

«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд [рублей]. Мы считаем, что должна быть цифра скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать поток от сделок с приватизацией», — цитирует его ТАСС.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче в собственность России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

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