В Орске провели дезинфекцию трёх улиц, попавших в зону подтопления
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
«Учреждения Роспотребнадзора в Оренбургской области приступили к дезинфекции территорий социальных объектов города Орска, которые освободились от паводковой воды», — говорится в сообщении.
Ранее власти Оренбургской области сообщили, что за сутки от воды освободилось 1645 жилых домов. Также поступала информация о подключении к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир.