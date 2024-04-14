В Орске провели дезинфекцию трёх улиц, попавших в зону подтопления

Дезинфекция первых трёх улиц, попавших в зону паводка и освободившихся от воды, прошла в Орске.

Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

«Учреждения Роспотребнадзора в Оренбургской области приступили к дезинфекции территорий социальных объектов города Орска, которые освободились от паводковой воды», — говорится в сообщении.

Ранее власти Оренбургской области сообщили, что за сутки от воды освободилось 1645 жилых домов. Также поступала информация о подключении к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир.