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Эвакуацию проводят в микрорайоне Нижняя Утятка в Кургане из-за паводков

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил об эвакуации жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане из-за паводков.
Эвакуацию проводят в микрорайоне Нижняя Утятка в Кургане из-за паводков
  • © МЧС России

В опубликованном им в личном Telegram-канале сообщении отмечается, что такая команда была дана в связи с возникновением риска отрезания микрорайона.

Он добавил, что следующим по течению будет сам Курган. Шумков призвал жителей немедленно уходить из подтапливаемых территорий.

Ранее губернатор Курганской области заявил об усилении течения на реке Тобол, уровень воды в которой за последние два часа поднялся на 20 см.

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