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В Курганской области заявили об усилении течения на реке Тобол

Шумков: уровень реки Тобол в Кургане растёт по 20 см последние два часа

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Глава Курганской области Вадим Шумков заявил об усилении течения на реке Тобол, уровень воды растёт по 20 см за последние два часа.

«Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, уровень воды будет расти «за счёт перелива массы головы паводка».

Он также предупредил, что подтопление правобережной части Кургана начнётся при поднятии уровня воды в Тоболе до 6 м, при этом в настоящий момент он уже составляет почти 5 м.

Шумков также заявил, что специалисты будут превентивно отключать электричество и газ, чтобы избежать несчастных случаев и аварий.

Ранее администрация Кетовского муниципального округа Курганской области заявила о начале превентивной эвакуации жителей четырёх местных сёл.

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