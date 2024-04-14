В Курганской области заявили об усилении течения на реке Тобол
Шумков: уровень реки Тобол в Кургане растёт по 20 см последние два часа
«Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, уровень воды будет расти «за счёт перелива массы головы паводка».
Он также предупредил, что подтопление правобережной части Кургана начнётся при поднятии уровня воды в Тоболе до 6 м, при этом в настоящий момент он уже составляет почти 5 м.
Шумков также заявил, что специалисты будут превентивно отключать электричество и газ, чтобы избежать несчастных случаев и аварий.
Ранее администрация Кетовского муниципального округа Курганской области заявила о начале превентивной эвакуации жителей четырёх местных сёл.