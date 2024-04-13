Эвакуация началась в сёлах Кетовского муниципального округа Курганской области
- РИА Новости
Уточняется, что речь идёт о сёлах Бараба, Темляково, Лаптева, Ново-Затобольное.
«В настоящее время идёт превентивная эвакуация, так как вода прибывает интенсивно. Незамедлительно эвакуируйтесь!» — сказано в сообщении администрации в Telegram.
Вместе с этим власти призвали людей обязательно взять с собой документы, необходимые вещи и лекарства.
Ранее поступила информация, что паводковые воды подходят к селу Бараба, расположенному рядом с Курганом.