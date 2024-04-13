Эвакуация началась в сёлах Кетовского муниципального округа Курганской области

Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области заявила о начале превентивной эвакуации жителей четырёх местных сёл.

Уточняется, что речь идёт о сёлах Бараба, Темляково, Лаптева, Ново-Затобольное.

«В настоящее время идёт превентивная эвакуация, так как вода прибывает интенсивно. Незамедлительно эвакуируйтесь!» — сказано в сообщении администрации в Telegram.

Вместе с этим власти призвали людей обязательно взять с собой документы, необходимые вещи и лекарства.

Ранее поступила информация, что паводковые воды подходят к селу Бараба, расположенному рядом с Курганом.