RT в Telegram
Подпишись

Эвакуация началась в сёлах Кетовского муниципального округа Курганской области

Короткая ссылка
Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области заявила о начале превентивной эвакуации жителей четырёх местных сёл.
Эвакуация началась в сёлах Кетовского муниципального округа Курганской области
  • РИА Новости

Уточняется, что речь идёт о сёлах Бараба, Темляково, Лаптева, Ново-Затобольное.

«В настоящее время идёт превентивная эвакуация, так как вода прибывает интенсивно. Незамедлительно эвакуируйтесь!» — сказано в сообщении администрации в Telegram.

Вместе с этим власти призвали людей обязательно взять с собой документы, необходимые вещи и лекарства.

Ранее поступила информация, что паводковые воды подходят к селу Бараба, расположенному рядом с Курганом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить