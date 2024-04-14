Полицейские в Иркутске спасли ребёнка, вовремя доставив в больницу

Сотрудники ГИБДД оказали помощь жителю Иркутска, в автомобиле которого потеряла сознание новорождённая внучка.

Как сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк, полицейские пересадили мужчину, а также мать с ребёнком в патрульный автомобиль, после чего, включив звуковые и световые сигналы, отвезли в детскую клиническую больницу.

«В приёмном покое малышка была передана врачам», — добавила Волк в сообщении, которым поделилась в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось о полицейских из Иркутской области, которых представили к награде за спасение рыбака.