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Полицейские в Иркутске спасли ребёнка, вовремя доставив в больницу

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Сотрудники ГИБДД оказали помощь жителю Иркутска, в автомобиле которого потеряла сознание новорождённая внучка.
Полицейские в Иркутске спасли ребёнка, вовремя доставив в больницу
  • РИА Новости

Как сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк, полицейские пересадили мужчину, а также мать с ребёнком в патрульный автомобиль, после чего, включив звуковые и световые сигналы, отвезли в детскую клиническую больницу.

«В приёмном покое малышка была передана врачам», — добавила Волк в сообщении, которым поделилась в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось о полицейских из Иркутской области, которых представили к награде за спасение рыбака.

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