Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить днепровской водой

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Северо-Крымский канал в перспективе можно вновь заполнить днепровской водой.

Как он рассказал РИА Новости, осуществить это можно или через систему насосов, или естественным стоком.

«А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — отметил он.

Константинов подчеркнул, что запуск Северо-Крымского канала даст возможность вновь запустить в Крыму процесс выращивания риса.

Ранее Константинов заявил, что Крыму за время нахождения в составе Украины нанесён колоссальный ущерб.