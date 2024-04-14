Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить днепровской водой
- © РИА Новости / Макс Ветров
Как он рассказал РИА Новости, осуществить это можно или через систему насосов, или естественным стоком.
«А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — отметил он.
Константинов подчеркнул, что запуск Северо-Крымского канала даст возможность вновь запустить в Крыму процесс выращивания риса.
Ранее Константинов заявил, что Крыму за время нахождения в составе Украины нанесён колоссальный ущерб.