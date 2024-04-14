Более 900 заявок на выплаты из-за паводков подали в Курганской области
- © РИА Новости / Евгений Кузьмин
«На 13 апреля было подано более 900 заявок от жителей на единовременную выплату по 10 тыс. рублей», — цитирует заявление РИА Новости.
Уточняется, что на деньги могут претендовать люди, у которых комиссией подтверждён факт подтопления жилого дома.
Вместе с этим добавляется, что более 600 заявок поступило с территорий, куда вода ещё не пришла.
Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заявил об усилении течения на реке Тобол, уровень воды растёт по 20 см за последние два часа.