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Более 900 заявок на выплаты из-за паводков подали в Курганской области

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Пресс-служба правительства Курганской области заявила, что уже было подано более 900 заявок на выплаты из-за паводков.
Более 900 заявок на выплаты из-за паводков подали в Курганской области
  • © РИА Новости / Евгений Кузьмин

«На 13 апреля было подано более 900 заявок от жителей на единовременную выплату по 10 тыс. рублей», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что на деньги могут претендовать люди, у которых комиссией подтверждён факт подтопления жилого дома.

Вместе с этим добавляется, что более 600 заявок поступило с территорий, куда вода ещё не пришла.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заявил об усилении течения на реке Тобол, уровень воды растёт по 20 см за последние два часа.

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