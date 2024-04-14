Более 900 заявок на выплаты из-за паводков подали в Курганской области

Пресс-служба правительства Курганской области заявила, что уже было подано более 900 заявок на выплаты из-за паводков.

«На 13 апреля было подано более 900 заявок от жителей на единовременную выплату по 10 тыс. рублей», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что на деньги могут претендовать люди, у которых комиссией подтверждён факт подтопления жилого дома.

Вместе с этим добавляется, что более 600 заявок поступило с территорий, куда вода ещё не пришла.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заявил об усилении течения на реке Тобол, уровень воды растёт по 20 см за последние два часа.