В Петербурге направили 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник

В Санкт-Петербурге направили более 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник, что почти на 265 млн больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Смольный.

«В этом году планируется закупка 1044 единиц техники, 502 из них уже поставили. А также запланирован капитальный ремонт 61 поликлиники», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Ремонтные работы выполнены на четырёх объектах, всего подписаны контракты на 52 объекта.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.