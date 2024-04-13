В Петербурге направили 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Смольный.
«В этом году планируется закупка 1044 единиц техники, 502 из них уже поставили. А также запланирован капитальный ремонт 61 поликлиники», — заявили в пресс-службе городского правительства.
Ремонтные работы выполнены на четырёх объектах, всего подписаны контракты на 52 объекта.
Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.