RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге направили 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге направили более 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник, что почти на 265 млн больше, чем в 2023 году.
В Петербурге направили 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Смольный.

«В этом году планируется закупка 1044 единиц техники, 502 из них уже поставили. А также запланирован капитальный ремонт 61 поликлиники», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Ремонтные работы выполнены на четырёх объектах, всего подписаны контракты на 52 объекта.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить