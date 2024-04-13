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В рамках проекта «Потерялся? Не уходи!» в Москве помогли 33 заблудившимся детям

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Сотрудники московского транспорта помогли 33 заблудившимся детям в рамках проекта «Потерялся? Не уходи!».
В рамках проекта «Потерялся? Не уходи!» в Москве помогли 33 заблудившимся детям

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

«На первый взгляд может показаться, что цифра небольшая. Но для нас 33 найденных ребёнка — это 33 счастливых финала волнительных историй», — рассказали в ведомстве.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, важно объяснять детям, что делать, если они оказались без взрослых.

«Наклейки с персонажами мультфильмов позволяют детям и родителям быстро найти друг друга. Такие стикеры размещены на всех станциях метро и МЦК», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Самаре откроют Центр управления транспортом.

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